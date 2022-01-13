الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 12:10 م

الأسرى والمحررين: 600 أسير يعانون الأمراض في السجون الاحتلال

سجون


الوكيل الإخباري - قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، إن حوالي 600 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون الأمراض، ومنهم العشرات يعانون أمراضا خطيرة كالقلب والفشل الكلوي والشلل والسرطان، وبعضهم فقد القدرة على الحركة دون مساعدة الآخرين.

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وأضاف فروانة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن هؤلاء المرضى ظهرت عليهم أعراض المرض بعد تشخيصهم والذي دل على إصابتهم، فيما هناك الكثير لم تجر لهم فحوصات شاملة، متوقعا زيادة وارتفاع أعداد المرضى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 

بترا

 




 

 


 

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