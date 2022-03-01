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الثلاثاء، 01-03-2022 02:11 م

الأسرى يخوضون إضرابا عن الطعام ليوم واحد

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الوكيل الإخباري-ينفذ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الثلاثاء، إضرابا عن الطعام ليوم واحد، وتأتي هذه الخطوة في ذروة الفعاليات المقرة اليوم في محافظات الوطن، دعما وإسنادا للأسرى في خطواتهم النضالية.

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وأوضح نادي الأسير، أنّ هذه الخطوة هي جزء من البرنامج النضاليّ المستمر لليوم الـ24 على التوالي والذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية مؤخرًا، والذي ارتكز بشكلٍ أساس على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، وبمشاركة كافة الفصائل.


يشار إلى أنه لا توجد ردود جدّية حتّى الآن من قبل إدارة السّجون على مطالب الأسرى، وأبرزها وقف إجراءاتها الهادفة إلى سلب الأسرى منجزاتهم، ومنها ما أعلنت عنه من قيود جديدة على كيفية خروج الأسرى إلى ساحة السّجن (الفورة) من حيث المدة وأعداد الأسرى، كما وأنّ كافة المعطيات الراهنّة تشير إلى أن إدارة السجون ذاهبة نحو مزيد من التصعيد.


ومن الجدير ذكره أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2022، بلغ نحو 4500 أسير/ة، بينهم (34) أسيرة، ونحو (180) طفلا.

 

وفا

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