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الخميس، 03-03-2022 04:17 م

الأسيران يحيى اغبارية ومحمد جبارين يدخلان عاميهما الـ31 في الأسر

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الوكيل الإخباري-دخل الأسيران يحيى مصطفى محمد اغبارية، ومحمد توفيق سيلمان جبارين من أراضي الـ48، اليوم الخميس، عاميهما الـ31 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، بأن الأسير جبارين (69 عاما) من مدينة أم الفحم اعتقل عام 1992، وهو أب لتسعة أبناء، فقدَ أحدهم خلال سنوات اعتقاله إضافة إلى والديه، وكان أصغر أبنائه حينما اعتقل ثلاثة أعوام، وهو جد لـ(27) حفيدا، ويقبع في سجن "جلبوع"، ومحكوم بالسجن مدى الحياة.


أما الأسير اغبارية (53 عاما) من قرية المشيرفة، فقد والديه خلال سنوات اعتقاله، ويقضي أيضا حكما بالسجن مدى الحياة.


وأضاف سمور أن سلطات الاحتلال وعلى مدار السنوات الماضية، رفضت الإفراج عنهما ضمن كافة صفقات التبادل والإفراجات التي تمت، وذلك إلى جانب مجموعة من رفاقهم الأسرى القدامى، وعددهم (26) أسيرا، منهم (12) من أراضي عام 1948

 

وفا

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