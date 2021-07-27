الأسير أحمد شيباني من جنين يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري - دخل الأسير أحمد مصطفى أحمد الشيباني (48 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ19 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وذكر مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشيباني بتاريخ 27/7/2003، وتعرض لتحقيق قاسٍ لأكثر من شهرين.



وأضاف، أن محكمة الاحتلال العسكرية في سالم كانت قد أصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد 3 مرات و10 سنوات إضافية، تنقل بين غالبية السجون، وتعرض للعديد من إجراءات التنكيل بحقه، وعزل أواخر العام 2018 في " الزنازين" الانفرادية بمعتقل "آيشل"، ومنع من زيارة ذويه.

المصدر : وفا