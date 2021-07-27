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الثلاثاء، 27-07-2021 03:49 م

الأسير أحمد شيباني من جنين يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري - دخل الأسير أحمد مصطفى أحمد الشيباني (48 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ19 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وذكر مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشيباني بتاريخ 27/7/2003، وتعرض لتحقيق قاسٍ لأكثر من شهرين.


وأضاف، أن محكمة الاحتلال العسكرية في سالم كانت قد أصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد 3 مرات و10 سنوات إضافية، تنقل بين غالبية السجون، وتعرض للعديد من إجراءات التنكيل بحقه، وعزل أواخر العام 2018 في " الزنازين" الانفرادية بمعتقل "آيشل"، ومنع من زيارة ذويه.

 

المصدر : وفا 

 

 




 

 


 

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