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السبت، 05-11-2022 03:43 م

الأسير الطيطي يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق مع ادارة السجون بإنهاء عزله

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الوكيل الإخباري-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير سبع الطيطي (33 عاما) من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، علق إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد اتفاق مع ادارة سجون الاحتلال بإنهاء عزله خلال الأيام المقبلة.

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وكان الأسير الطيطي شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ 19 يوما، احتجاجا على عزله الانفرادي في معتقل "ريمون" منذ أكثر من شهر، في ظروف صعبة، وحرمانه من الزيارة، و"الكانتينا".


الطيطي معتقل منذ العاشر من نيسان/ إبريل الماضي، وصدر بحقه حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر، وقبل أن ينتهي بثلاثة أيام، جدّد له الحكم لستة أشهر إضافية.


يشار إلى أن الأسير الطيطي هو شقيق الأسيرة أسيل، التي اعتقلتها قوات الاحتلال في الثاني من تشرين الأول الماضي، أثناء زيارتها لشقيقها في معتقل "ريمون".
يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز 820 معتقلاً بينهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني (النقب، وعوفر).

 

وفا

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