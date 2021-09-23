الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 09:41 م

الأسير العارضة: حفرنا النفق احتجاجا على الظروف المأساوية بالسجون

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الوكيل الاخباري - قال الأسير الفلسطيني محمد العارضة المعاد اعتقاله، إن السبب الرئيسي لحفر النفق “هو نيل الحرية التي طال عليها الزمن”، واحتجاجا على الظروف “المأساوية” في السجون، والوضع “المزري” للأسيرات، بالإضافة إلى ظروف العزل السيئة وعدم تنفيذ مطالب الإضراب الكبير للأسرى عام 2017.

وأضاف العارضة وفق ما نقلته قناة المملكة : “نهدي العمل للمقاومة (الفلسطينية) ولشعوبنا العربية والإسلامية ولأحرار العالم ولقطاع غزة وفاء بما قدمته من أجل الأسرى”.

وتابع العارضة: “نحن نعتبر أننا انتصرنا وطرقنا الخزان كما قال الكاتب الكبير غسان كنفاني وأوصلنا رسالتنا للعالم أننا دعاة حرية وأصحاب حق ولنا مظلومية وعلى العالم أن يقف بجانبنا من أجل تحرير أرضنا”.

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