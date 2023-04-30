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الأحد، 30-04-2023 12:34 م

الأسير الكفيف عز الدين عمارنة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثامن

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الوكيل الاخباري - يواصل الأسير الكفيف عز الدين عمارنة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي.

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وأعلن عمارنة، الأحد الماضي شروعه بالإضراب عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري.


وقالت زوجة الأسير عمارنة لـ"وفا"، إن حالته الصحية صعبة كونه يعاني من عدة أمراض خاصة تقرحا في المعدة والأمعاء والأسنان والضغط وورم في الساق.


وأشارت إلى أن نجليها أحمد ومجاهد، يقبعان مع والدهما في سجن النقب، حيث حول أحمد للاعتقال الإداري، فيما حكم على مجاهد بالسجن لمدة 24 شهرا.


وناشدت، كافة المؤسسات الحقوقية والدولية للضغط على الاحتلال للإفراج الفوري وغير المشروط عنه، في ظل حالته الصحية الصعبة، ومعاناته من عدة أمراض تستوجب الرعاية الصحية المستمرة، عدا عن كونه ضريرا ولا يقوى على خدمة نفسه بمفرده.

 

وفا


 




 

 


 

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