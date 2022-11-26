السبت 26-11-2022
الوكيل الاخباري

هل تعرضت السعودية لظلم تحكيمي بركلة الجزاء؟ - صورة

عودة الامطار الغزيرة والرعدية الى الاردن في هذا الموعد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

شاهد .. بدء تساقط الأمطار الغزيرة في الاردن - فيديو

هكذا فاجأ مالك شركة اردني موظفيه قبل مباراة بولندا والسعودية !

السفير الكويتي: مشاريع لرجال أعمال كويتيين قريبا بالأردن

هذا ما حدث في شوارع العاصمة عمان قبل لقاء بولندا والسعودية !

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

طلب غير مسبوق على الغاز وبيع 200 ألف أسطوانة اليوم السبت

كأس العالم: السعودية تتطلع لإنجاز تاريخي أمام بولندا.. وهذه تشكيلة الفريقين

السبت، 26-11-2022 04:38 م

الأسير جهاد النّجار من الخليل يدخل عامه الـ22 في الأسر

1561971533-4616-12


الوكيل الإخباري-دخل الأسير جهاد يوسف النّجار (41 عاما) من مدينة يطا جنوب  الخليل، عامه الـ22 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2001.

اضافة اعلان


وذكر نادي الأسير، في بيان، أنّ النّجار واجه تحقيقا قاسيا وطويلا استمر لمدة 70 يومًا، إضافة إلى أنّه تعرض لمحاكمة طويلة امتدت حتّى عام 2007، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد مدى الحياة.


والأسير النّجار من الأسرى الفاعلين معرفيًا وتنظيميًا، فهو حافظ للقرآن الكريم، كما شارك في غالبية الإضرابات التي خاضتها الحركة الأسيرة.


وإضافة إلى كونه يحمل شهادة في الهندسة المعمارية، حصل خلال سنوات أسره على شهادة في الشريعة الإسلامية.


وخلال سنوات اعتقاله فقد والدته، وحرمه الاحتلال من وداعها، ويقبع اليوم في سجن "ريمون".

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_53009f51f6ff968d1cad1f95821bbfe9

فلسطين .. أسير يعلق إضرابه عن الطعام بعد استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالبه

lVubs

الاحتلال يستولي على جرافة غرب سلفيت

ظ

شرطة الاحتلال تفكك عبوة ناسفة بالقدس المحتلة

د

حماس تثمن انسحاب طفلة لبنانية من كرة الطاولة رفضا لمواجهة لاعبة "إسرائيلية"

77

الاتحاد الاوروبي يطلب من الاحتلال وقف عمليات هدم وتهجير الفلسطينيين

احتلال 1

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من نابلس

أخبار متعلقة
420211765527770

الأسير محمد فلنة من رام الله يدخل عامه الـ31 في الأسر

احتلال 9

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

احتلال8

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الخليل

420211765527770

الأسير محمد جوابرة من كفر راعي يدخل عامه الـ10 والأخير في الأسر

الاسير سبع الطيطي.jpg-e887d1b4-537c-4d1a-a5fd-8ac153456339

الأسير الطيطي يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق مع ادارة السجون بإنهاء عزله

XcxST

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل