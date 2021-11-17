الأسير سامي العمور يواجه وضعا صحيا خطيرا في مستشفى سوروكا

الوكيل الإخباري-أكد نادي الأسير، أن تدهورا خطيرا طرأ على الوضع الصحي للأسير سامي عابد العمور، ونقل على إثرها إلى مستشفى "سوروكا"، حيث يخضع لعملية جراحية صعبة في القلب.

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وأوضح النادي، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الأسير العمور محكوم بالسجن لمدة 19 عاما، ومعتقل منذ عام 2008، ويعاني من مشكلة خُلقية في القلب، ومنذ فترة وجيزة بدأ يواجه تفاقما ملحوظا على وضعه الصحي، وجرى نقله من سجن "نفحة" إلى "عسقلان"، ونقل أمس بشكل عاجل إلى مستشفى "سوروكا".



وحمل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير العمور، وطالب كافة الجهات المختصة، والمؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل العاجل للإفراج عنه.



يُشار إلى أن الأسير العمور هو من بين 550 أسيرا مريضا في سجون الاحتلال.

وفا