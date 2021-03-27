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السبت، 27-03-2021 03:35 م

احتجاجا على عدم توافر العلاج اللازم

الأسير ماهر أبو ريان يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

ي
تعبيرية


الوكيل الإخباري - علق الأسير ماهر أبو ريان (43 عاما) من الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي شرع به قبل عدة أيام، احتجاجا على مماطلة إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في توفير العلاج له.

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وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، اليوم السبت، إن تعليق الإضراب جاء بعد تعيين موعد لنقل الأسير أبو ريان إلى المستشفى، لإجراء الفحوص الطبية اللازمة له، وتحديد موعد لإجراء عملية جراحية لاحقًا، علما أنه محكوم بالسجن 25 عاما.


ولفت إلى أن الأسير أبو ريان القابع حاليا في سجن النقب، يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي منذ اعتقاله عام 2003، وواجه على مدار السنوات الماضية مماطلة إدارة سجون الاحتلال في تقديم العلاج اللازم له، والتي ادعت أن الأسير أبو ريان وقّع على ورقة يرفض فيها إجراء العملية الجراحية حتّى تتنصل من تقديم العلاج اللازم له، ما اضطره لخوض معركة جديدة على مدار عامين في محاكم الاحتلال لنفي ادعاء الإدارة، وللإقرار بضرورة إجراء عملية له.

 

المصدر: وفا 

 

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