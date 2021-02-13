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السبت، 13-02-2021 04:01 م

الأسير مجدي سباعنة من قباطية يدخل عامه الـ19 في الأسر

ثلج
توضيحية


الوكيل الإخباري - دخل الأسير مجدي حسين فايق سباعنة ( 38 عاما) من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم السبت، عامه الـ19 في سجون الاحتلال.

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وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، إن الأسير سباعنة والمحكوم مدى الحياة، قد أمضى فترات طويلة في العزل الانفرادي، إضافة إلى حرمان معظم أفراد أسرته من زيارته، وهو معتقل منذ العام 2003.

 

المصدر : وفا 

 

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