الأسير محمد غوادرة من جنين يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري-دخل الأسير محمد توفيق حسين غوادرة (39 عاما) من قرية بير الباشا جنوب جنين، اليوم الأربعاء، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد 3 مرات، اضافة إلى 35 عاما.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت غوادرة في العام 2004، وخضع للتحقيق لأكثر من 3 أشهر، وهو يعاني من أوضاع صحية متردية، ومن فقدان البصر بنسبة 80 بالمئة في إحدى عينيه، والأخرى 40 بالمئة نتيجة خطأ وإهمال طبيين عن طريق إعطائه حقنة داخل السجن، وحرمت سلطات الاحتلال عائلته من زيارته منذ سنوات كعقاب تعسفي.



وفا

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