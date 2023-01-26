الخميس 26-01-2023
الوكيل الاخباري

جمعية البنوك: يحق للبنوك تعديل أسعار الفائدة ارتفاعا وانخفاضا

المستقلة للانتخاب تحصل على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 54001

كهرباء إربد تفتتح مكتبًا لخدمات المشتركين في لواء الوسطية

الامن يحذر من روابط وهمية تدعي تقديم 140 ديناراً للفقراء

مسؤول فلسطيني : القيادة الفلسطينية ستعلن إجراءات وقرارات الليلة

اتفاقية تعاون بين "تطوير المشاريع" و"التجارة الفلسطيني"

اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تعقد اجتماعها الأول لعام 2023

انطلاق فعاليات كانون الثاني للتوعية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

السير تبين سبب أزمة صويلح باتجاه صافوط - صورة

الخميس، 26-01-2023 05:08 م

الأسير محمد غوادرة من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

1587728410-1107-4


الوكيل الإخباري- دخل الأسير محمد توفيق حسين غوادرة (43 عاما) من سكان قرية بير الباشا جنوب جنين، اليوم الخميس، عامه الـ 20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ "وفا"، بأن الأسير غوادرة اعتقل بتاريخ 26/1/2004، وتعرض لتحقيق لأكثر من ثلاثة أشهر، وقد أصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة ثلاث مرات، إضافة إلى 35 عاماً أخرى.


وأضاف سمور، بأن الأسير غوادرة فقد بصره بشكل جزئي نتيجة علاج خاطئ تلقاه من أطباء الاحتلال في عيادة سجن هداريم قبل عدة سنوات، وهو يعاني من عجز بنسبة 80% في عينه اليمنى، وعجز بنسبة 40% في عينه اليسرى.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

مسؤول فلسطيني : القيادة الفلسطينية ستعلن إجراءات وقرارات الليلة

396926_36_1674741139

4 إصابات بالرصاص إحداها خطيرة في مواجهات شمال البيرة

resize (1)

إصابتان برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات شرق قلقيلية

523aab8a21a663884324a13daf55e050

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجروحه خلال عدوان الاحتلال على غزة العام الماضي

فلسطيــــــــــــــــــــــــــــــن

موكب جنائزي مهيب في وداع شهداء مجزرة جنين ومخيمها

4e9a6f5a93d7661cf343ba714a4df934

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

أخبار متعلقة
bposts20190809171849

الأسير بكر أبو عبيد يدخل عامه الـ21 في الأسر

hTqkQ

23 من الأسرى القدامى ما زالوا خلف القضبان

57ZQZ

الأسير معمر صباح من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

Ygpk0

الأسير أحمد حسين من مخيم طولكرم يدخل عامه الـ20 في الأسر

65cae8b578518492e1fc51402441fcd1

الأسير مارسيل عنزاوي من جنين يدخل عامه الـ15 في الأسر

LKyCB

الأسير الفلسطيني توفيق اغبارية من جنين يدخل عامه الـ11 في سجون الاحتلال