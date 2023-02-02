الخميس 02-02-2023
الوكيل الاخباري

التربية تفعل رابط نتائج التوجيهي - رابط

"شؤون المرأة" تلتقي الفريق الوطني لسياسة إدماج النوع الاجتماعي

قاضي القضاة يتفقد سير العمل في مباني المحاكم الشرعية الجديدة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

فصل وإنذار 14 طالبا في جامعة الحسين بن طلال

الخارجية تدين إقدام سلطات الاحتلال على هدم عدد من منازل الفلسطينيين

نسبة حجوزات فنادق العقبة لفئة 5 نجوم 41% مع نهاية الأسبوع الحالي

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية هامة

مواعيد العمل بجولات الترخيـص المتنقل خلال شهر شباط

التنمية تنهي توزيع 30 ألف بطاقة غذائية ممغنطة بمناسبة عيد ميلاد الملك

الخميس، 02-02-2023 04:16 م

الأسير محمد نايفة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثاني

4e9fb7119aa829d7e7fe8ade8e926e75


الوكيل الإخباري- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير محمد نايفة "أبو ربيعة" من مدينة طولكرم، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على تجديد عزله من قبل إدارة سجن "أيلون".

اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة، في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن الأسير نايفة مَثَلَ الأسبوع الماضي أمام لجنة داخلية بخصوص العزل، وكان من المفترض أن يتم إنهاء عزله في 30 كانون الثاني الماضي، لكنها لم تعطه أي قرار، وتفاجأ فيما بعد بتجديد عزله رغم عدم وجود أسباب واضحة لذلك.


وأشارت إلى أن الأسير نايفة أعلن أمس الأربعاء، شروعه بالإضراب عن الطعام، وقام بارجاع كافة الوجبات، مؤكدا أنه لن يتراجع لحين إنهاء عزله.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ol3sZrpTyEQ31PVODLVDYaSILn4yp3XsG3EeNZHZ

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أكثر من 500 دونم من أراضي بلدتي حزما وجبع

hdaPa

الاحتلال يعيق تحركات الفلسطينيين جنوب جنين

ووووووووووووووووووووووووووووووووو

مستوطن يعتدي على طفل بغاز الفلفل في حوارة جنوب نابلس

اسعاف فف

وفاة فلسطينية ونجلها اختناقا داخل منزلهما في غزة

زززز

تعديل تسعيرة النقل العام في فلسطين

اقصى 4

مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
05112121333807084340238311013306

الاحتلال يُصدر 260 أمر اعتقال إداري خلال كانون الثاني الماضي

قوات-القمع-الإسرائيلية-1615705473

قوات القمع تقتحم قسم الأسيرات في سجن "الدامون" وتغلقه لأسبوع

9

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأسير الفلسطيني ماهر يونس بعد 40 عاما

aGLD6

معتقل منذ 20 عاما: الاحتلال يواصل عزل الأسير محمد نايفة منذ شهرين

ad5c4f4c-أسرى-1634742033

وقفة في طولكرم دعما للأسرى في سجون الاحتلال

1673347470-496439466

هيئة الأسرى: تأجيل النظر في استئناف الحكم على أسرى "نفق جلبوع"