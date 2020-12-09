الأسير معزوز بشارات يواجه أوضاعا صحية سيئة

الوكيل الإخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين ، أن الأسير معزوز راضي بشارات (45 عاما) من بلدة طمون جنوب طوباس، يواجه أوضاعا صحية سيئة للغاية، وهو محكوم بالسجن المؤبد و35 عاما.

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وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، ان الأسير بشارات يقبع حاليا في معتقل "ريمون"، ويعاني من صداع مزمن والتهابات في الأذن الوسطى، تسبب له الإغماء في كثير من الأحيان، وهو بحاجة لعرضه على طبيب متخصص لتشخيص حالته، لكن إدارة المعتقل تماطل في تحويله وتكتفي بإعطائه مسكنات دون علاج.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير بشارات لم يكن يعاني قبل اعتقاله عام 2003 من أية مشاكل صحية، لكن حالته تدهورت بسبب التحقيق القاسي الذي تعرض له.

وأضافت أن الأسير بشارات يعاني من آلام حادة في الظهر، ولا يستطيع المشي لأكثر من 5 دقائق متواصلة، نتيجة لما تعرض من ضرب مبرح واعتداءات أثناء استجوابه، ما أدى إلى إصابته بالعمود الفقري، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية جراحية، كما يشتكي من مشاكل بالأسنان.

المصدر : وفا الفلسطينية

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