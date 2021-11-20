السبت 20-11-2021
الوكيل الاخباري

خطة حكومية للرقابة على الاسواق

منصّة (Dezain Space) تعقد معسكراً تدريبياً للمصممين الأردنيين

حدود جابر : لا تعليق لحركة المعبر

وزير الطاقة يؤكد ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع

منتدى عمان الأمني يدعو لمواجهة تحديات الأمن السيبراني

التربية تفوض الحكام الإداريين بشأن دوام الطلبة خلال المنخفض

التربية: مبادرة لاستفتاء أمور الطلبة على تلقيح أبنائهم ضد كورونا

انفجار عبوة ناسفة في معبر نصيب السوري إلى الأردن

47 % زيادة الطلب على أسطوانات الغاز خلال المنخفض

صناعيّون يشيدون بقرار المعاملة بالمثل من خلال منصّة إلكترونية لتسجيل الواردات

السبت، 20-11-2021 02:46 م

الأسير نائل البرغوثي يدخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال

13b2f467-2c1f-418a-8a0c-9610767dd70a


الوكيل الإخباري-دخل الأسير نائل البرغوثي، اليوم، الموافق 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عامه الـ42 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، لتُشكّل تجربته الاعتقالية بما فيها من تفاصيل ومحطات شاهدًا تاريخيًا على جريمة الاحتلال المستمرة بحقّ الأسرى.

اضافة اعلان


وقال نادي الأسير، في بيان، "إن الأسير البرغوثي البالغ من العمر (64 عاماً) من بلدة كوبر في رام الله، واجه الاعتقال منذ عام 1978، قضى منها 34 عاما بشكل متواصل، وأطلق سراحه في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، إلا أنّ الاحتلال أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقالات واسعة عام 2014، طالت العشرات من المحررين في الصفقة، وتبقى اليوم منهم رهن الاعتقال 49 أسيرا".


وعُقدت مؤخرا جلسة للأسير البرغوثي في محكمة الاحتلال العليا للنظر في التماس قدمه محاميه قبل ثلاث سنوات ضد قرار إعادة حكمه السابق، ولم يصدر القرار حتّى اليوم، علمًا أنّ أيّ قرار قد يصدر بشأن قضيته، سيُشكّل منعطفًا هامًا على مصير قضية الأسرى المعاد اعتقالهم.


وحسب بيان نادي الأسير، واجه البرغوثي خلال العام الجاري محطة صعبة في حياته تُضاف إلى العشرات من المحطات السابقة، وذلك بفقدان شقيقه ورفيق دربه عمر البرغوثي (أبو عاصف)، حيث حرمه الاحتلال مجددًا من وداع أحد أحبائه، كما وفقد سابقًا والديه وحرمه كذلك من وداعهما.


كما طالبت زوجته مجددًا بالتدخل العاجل للإفراج عنه والضغط بكافة الوسائل من أجل نيل حريته ورفاقه من الأسرى المُعاد اعتقالهم.


ومن أبرز رسائل الأسير نائل البرغوثي التي وجهها من زنزانته العام الماضي "لو أنّ هناك عالم حرّ كما يدعون، لما بقيت في الأسر حتى اليوم".


يذكر أنه في أواخر عام 2018 قتلت قوات الاحتلال ابن أخيه صالح البرغوثي، واعتقلت عاصم وهو شقيق الشهيد صالح، واعتقلت والدهما عمر البرغوثي وزوجته سهير البرغوثي، وأفراد عائلته، وهدمت منزلين للعائلة، عدا عن عمليات التنكيل التي تعرضت له العائلة ولا تزال، علماً أن غالبية عائلته تعرضت للاعتقال عشرات المرات على مدار سنوات الاحتلال.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
40-أسيرا-يدخلون-إضرابا-عن-الطعام-

أسرى عوفر يرجعون وجبات الطعام اليوم رفضا لإجراءات إدارة السجن بحقهم

image_750x_6195fe6f8b3cc

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

12186621328771122204797363110204

الاحتلال يداهم مصنعا ويفحص كاميرات المراقبة جنوب بيت لحم

1dttt

الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء: الاحتلال ما يزال يحتجز 90 شهيدا منذ عام 2016

PLFGC-620x330

إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

TaRF6

نابلس: 38 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

أخبار متعلقة
9999145518

فتح تنعى الأسير العمور وتحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاده

thumb

الاحتلال يواصل احتجاز الأسير يعقوب القادري بأوضاع حياتية مأساوية

18b7464453444768d8c3141e7602da22

أسير من جنين يدخل عامه الـــ18 والأخير في سجون الاحتلال

etIxj

ستة أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

unnamed

هيئة الأسرى:الأسير المسن موفق عروق مهدد بفقدان البصر

a83f601d-161b-4a0d-8b53-709f89a054e0

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة أوضاعهم الصحية