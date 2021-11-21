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الأحد، 21-11-2021 02:15 م

الأسير وائل الشاعر تعرض للتنكيل والتعذيب أثناء اعتقاله والتحقيق معه

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الوكيل الإخباري-وثقّت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شهادة الأسير وائل الشاعر ( 26 عاما) من جنين، والذي تعرض للتنكيل والتعذيب أثناء اعتقاله والتحقيق معه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن أكثر من 10 جنود هاجموا مركبة الشاعر بينما كان يستقلها عند حاجز برطعة العسكري، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، وبعدها قاموا بتقييد يديه وتعصيب عينيه، واقتادوه إلى معسكر حوارة، ليقوموا بتفتيشه بطريقة مهينة، جردوه خلالها من ملابسه، واستمروا بضربه حتى استفرغ مرتين.


ووصف الشاعر لحظة اعتقاله بالقول: "من شدة الضرب الذي تلقيته رأيت موتي بعيني".


وأشارت الهيئة إلى أن الشاعر يشتكي جراء الظروف القاسية التي يعيشها وزملاؤه في معتقل حوارة، من حيث نوعية الأكل السيئة، عدا عن قلته، وظروف المبيت، وانتهاك الخصوصية، والإهمال المتعمد في توفير اللوازم الأساسية لهم.


يذكر أن هذا الاعتقال هو الثاني للأسير الشاعر، حيث اعتقل سابقا عام 2016، وأمضى 3 سنوات ونصف في السجن، إلى جانب حكمه ( وقف تنفيذ 18 شهرا لمدة 5 سنوات).

وفا

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