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السبت، 18-05-2024 08:30 ص

الأغذية العالمي يؤكد وصول مساعدات الرصيف العائم لمستودعاته في دير البلح

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الوكيل الإخباري- أكد برنامج الأغذية العالمي، الليلة الماضية، أنه تسلم المساعدات التي جاءت عبر الرصيف العائم بعد نقلها إلى مستودعاته في دير البلح، وهو مكان يسهل الوصول إليه.

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ونقل الناطق الإعلامي باسم الأمم المتحدة عن برنامج الأغذية العالمي أنه أبلغ شركاءه المتعاونين بأن الشحنة جاهزة للجمع والتوزيع وأن المعونة يجري تجهيزها من خلال عمليته اللوجستية والتوزيعية المنتظمة.


ويتوقع برنامج الأغذية العالمي أن تكون الغالبية العظمى من السلع الأساسية في هذه المرحلة التي ستأتي عبر الرصيف العائم هي الغذاء والماء والخيم والمعونة الطبية.




 




 

 


 

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