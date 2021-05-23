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الأحد، 23-05-2021 10:02 ص

الأقصى في خطر إثر اعتداءات فجر اليوم

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الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم #الاقصى_في_خطر اليوم الأحد، عبر منصة تويتر، إثر مضايقات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين بصلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى.

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وأشار النشطاء، حسب رصد " الوكيل الإخباري " إلى عدة اقتحامات حدثت منذ الصباح الباكر داخل باحات المسجد الأقصى من قبل جنود الاحتلال، مضيفين أن قوات الاحتلال عملت على منع المصلين الوصول إلى المسجد من خلال وضع العديد من الحواجز.


ودعا النشطاء إلى نشر الوسم إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، حتى يتمكن العالم من معرفة الحقيقة، وأن الأقصى ما زال في خطر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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