الأقصى في خطر إثر اعتداءات فجر اليوم

الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم #الاقصى_في_خطر اليوم الأحد، عبر منصة تويتر، إثر مضايقات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين بصلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى.

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وأشار النشطاء، حسب رصد " الوكيل الإخباري " إلى عدة اقتحامات حدثت منذ الصباح الباكر داخل باحات المسجد الأقصى من قبل جنود الاحتلال، مضيفين أن قوات الاحتلال عملت على منع المصلين الوصول إلى المسجد من خلال وضع العديد من الحواجز.



ودعا النشطاء إلى نشر الوسم إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، حتى يتمكن العالم من معرفة الحقيقة، وأن الأقصى ما زال في خطر.



It is converting the Al-Aqsa Mosque into a military base for settlers and aggression against Muslims.#الأقصى_في_خطر #الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/xEfzSVqOm1 This is Israel ..It is converting the Al-Aqsa Mosque into a military base for settlers and aggression against Muslims. #AlAqsaUnderAttack May 23, 2021

#الاقصى_في_خطر



pic.twitter.com/bvjjw9X6iC What is happening now in the Al-Aqsa Mosque is a provocation to the Muslims and an attack on their sanctities, the Holy Haram al-Sharif. This is a blatant violation that will not be tolerated. #AlAqsaUnderAttack May 23, 2021