الأقصى في خطر إثر اعتداءات فجر اليوم

الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم #الاقصى_في_خطر اليوم الأحد، عبر منصة تويتر، إثر مضايقات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين بصلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى.
وأشار النشطاء، حسب رصد " الوكيل الإخباري " إلى عدة اقتحامات حدثت منذ الصباح الباكر داخل باحات المسجد الأقصى من قبل جنود الاحتلال، مضيفين أن قوات الاحتلال عملت على منع المصلين الوصول إلى المسجد من خلال وضع العديد من الحواجز.
ودعا النشطاء إلى نشر الوسم إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، حتى يتمكن العالم من معرفة الحقيقة، وأن الأقصى ما زال في خطر.
هكذا يسمح بالتدنيس من خنزير الاحتلال للكيان الاجرامي #الأقصى_في_خطر— Mahmoud Afify (@Mahmoud42107823) May 23, 2021
May 23, 2021
May 23, 2021
بعد أن حول الاحتلال المسجد لثكنة عسكرية وأعاق وصول الشبان إليه.. مستوطنون يقتحمون #المسجد_الأقصى المبارك في استفزاز جديد لمشاعر المسلمين. pic.twitter.com/Gf8GNZjGHa— رضوان الأخرس (@rdooan) May 23, 2021
This is Israel ..— 𓂆 سَـما (@batool_kasasbeh) May 23, 2021
It is converting the Al-Aqsa Mosque into a military base for settlers and aggression against Muslims.#AlAqsaUnderAttack #الأقصى_في_خطر #الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/xEfzSVqOm1
Israeli forces are attacking the journalists in Alaqsa mosque !! #AlAqsaUnderAtrack #الأقصى_في_خطر https://t.co/p2S89eqyrc— غادة (@ghadaababneh) May 23, 2021
The moment of the arrest of Al-Aqsa Mosque guard Fadi Alian#FreePalestine— Mohammed Ibrahim Mashaka (@EngTiggO) May 23, 2021
#AlAqsaUnderAtrack#SaveSheikhJarrah#الاقصي_في_خطر pic.twitter.com/CpQeAqJu9y
إخلاء المسجد الأقصى من الشبان الذين تمكنوا من الدخول إليه وتفتيش حقائب طلبة المدارس.#AlAqsaUnderAtrack #الأقصى_في_خطر— Raghad 🇵🇸𓂆 (@raghadm48) May 23, 2021
What is happening now in the Al-Aqsa Mosque is a provocation to the Muslims and an attack on their sanctities, the Holy Haram al-Sharif. This is a blatant violation that will not be tolerated.#AlAqsaUnderAttack #الاقصى_في_خطر— Mohamad Omar | #SaveSheikhJarrah (@omamhmd) May 23, 2021
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قوات الاحتلال تخرج عددًا من الشبان من باحات المسجد الأقصى في ظل حراسة مشددة للمستوطنين المقتحمين للباحات pic.twitter.com/EhbYVFXwVf— AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 23, 2021