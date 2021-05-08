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السبت، 08-05-2021 09:58 ص

مواجهات مع الاحتلال الجمعة

الأقصى يفتح أبوابه لآداء صلاة الفجر والمصلون يكبرون - فيديو

اقصى
مصلون في المسجد الأقصى


الوكيل الإخباري - فتح شبان مقدسيون، بوابات المسجد الأقصى، فجر السبت، فيما دخل المصلون عبر البوابات لأداء صلاة الفجر، بصيحات التكبير.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت، ليلة الجمعة، المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك بالسلاسل الحديدية، بعدما اقتحمته وأطلقت قنابل الصوت صوب المصلين.

وقال شهود عيان: "إن قوات الاحتلال ترفض إخراج المصابين من داخل المسجد، ومن بينهم أطفال وكبار سن، حيث تسود حالة من الذعر نتيجة القمع الوحشي الذي يجري في المسجد الأقصى المبارك"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت غرفة الآذان في المسجد الأقصى وقطعت أسلاك السماعات لمنع "الأوقاف الإسلامية" من التواصل مع المصلين داخل باحات المسجد.

في سياق متصل، ناشدت مساجد القدس كل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى المبارك بالتوجه للمشاركة في إخلاء الجرحى بعد منع قوات الاحتلال الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول للمصابين.

واعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين لمنع نقل الحدث من داخل المسجد الأقصى، وأصابت الصحفيين فايز أبو ارميلة وعطا عويسات بجروح.

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المصدر : دنيا الوطن

 




 

 


 

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