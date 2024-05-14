الثلاثاء 14-05-2024
الوكيل الاخباري
 

حادث سير في منطقة نفق السابع

تزامنا مع الزيارة الملكية لمحافظة الزرقاء..العيسوي يفتتح متنزه بلدية الزرقاء

الأردنية تعلن عن عروض تشجيعية لرحلاتها المنتظمة

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في الزرقاء- أسماء

مستعمرون يرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة ويغلقون شارعا غرب الخليل

الأمم المتحدة: أبلغنا إسرائيل بتحرك مركبتنا التي تعرضت لهجوم

الاتحاد الأوروبي يعتمد قواعد جديدة للهجرة واللجوء ويعلن موعد تطبيقها

الدعاية الانتخابية لمجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية تبدأ اليوم وتستمر لخمسة أيام

الاحتلال يقتحم عدة بلدات وقرى في جنين

الثلاثاء، 14-05-2024 03:44 م

الأمم المتحدة: أبلغنا إسرائيل بتحرك مركبتنا التي تعرضت لهجوم

111


الوكيل الإخباري- أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها أبلغت السلطات الإسرائيلية بتحرك المركبة التي كانت تقل موظفين تابعين للمنظمة الأممية، التي تعرضت لإطلاق نار في رفح جنوبي قطاع غزة، الإثنين، مما أدى إلى مقتل موظف هندي.

اضافة اعلان


والإثنين أعلنت الأمم المتحدة مقتل أحد عناصر الأمن التابعين لها في هجوم على مركبة في غزة، وهي الحادثة الأولى التي تشهد مقتل موظف دولي في المنظمة في قطاع غزة منذ بدء الحرب قبل أكثر من 7 أشهر.


وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة رولاندو غوميز خلال مؤتمر صحافي إن الموظف القتيل مواطن هندي.

وأكدت بعثة الهند لدى الأمم المتحدة في نيويورك على حزنها العميق، وقالت: "نشعر بحزن عميق لفقدان الضابط وايبهاف كالي الذي كان يعمل في إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة في غزة".


وبحسب غوميز، فإن موظفًا ثانيًا تابعًا لنفس الإدارة كان في المركبة عند الهجوم وأصيب، مشيرًا إلى أنهما كانا في طريقهما إلى المستشفى الأوروبي في رفح عندما أصيبت مركبتهما.


وأوضح غوميز: "تقوم الأمم المتحدة بإبلاغ السلطات الإسرائيلية بحركة جميع قوافلنا، هذا هو الحال في أي مسرح عمليات وهذا إجراء تشغيلي معتمد".


وبحسب غوميز: "هذا ينطبق على الأمس (الإثنين)، أبلغناهم، وكانت المركبة تحمل وسما واضحا للأمم المتحدة".


وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: "هذا دليل واضح على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة في الوقت الحالي".


وقال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إن "التحقيق الأولي الذي أجري يشير إلى أن المركبة أصيبت في منطقة قتال نشطة"، وأكد الجيش أنه "لم يكن على علم بمسار المركبة"، مشيرا إلى أن "الحادثة قيد المراجعة"، من دون تحديد الجهة التي تقف وراء الهجوم.


وفقًا لغوميز، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق شامل.


وأضاف: "بالطبع نريد المساءلة وهذا هو الهدف النهائي للتحقيق. العاملون في المجال الإنساني ليسوا أهدافا لذا يجب وضع حد لمثل هذه الهجمات".


وتفيد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بأن 188 من موظفيها من أصل 13 ألف موظف في قطاع غزة تم اغتيالهم خلال الحرب.


وعبر حسابه على منصة "إكس"، كتب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "لا يوجد أحد آمن في غزة بما في ذلك عاملو الإغاثة".




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1715689501829

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

f28922f7f4f74c28530cba95234f63b3

مستعمرون يرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة ويغلقون شارعا غرب الخليل

11172640227711338078138216003805

الاحتلال يقتحم عدة بلدات وقرى في جنين

thumbs_b_c_b712d509c5f039e663cbe17939dd5e5f

بصواريخ أُطلقت من غزة .. صفارات الإنذار تدوي في سديروت ومحيطها

c3a830ca87b99c6505f87ad7f6f87a24

القسام وفصائل فلسطينية : نخوض اشتباكات ضارية في جباليا

111

تل ابيب .. حريق مستودع داخل قاعدة "تل هشومير" ومروحية اسرائيلية تنقل جرحى

أخبار متعلقة
1715414181929

فرنسا: عمليات إسرائيل العسكرية برفح تهدد بوضع كارثي

e7131c10-0e70-11ef-82e8-cd354766a224

إعلام عبري يتحدث عن تفاصيل العملية العسكرية في رفح

1082743354-0-0-1024-577-1920x0-80-0-0-4c66daf226f7335648015422883af162-1706432371

اذاعة جيش الاحتلال : العملية الواسعة في رفح تم وقفها حتى الآن

2024-02-08T123904Z_1515084999_RC2AY5AT75W2_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS_1

إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من دخول معبر رفح والأونروا تحذر من كارثة

000_9MU3EB

بوريل: أوامر إسرائيل بإجلاء المدنيين في رفح غير مقبولة

549536

بلينكن: إسرائيل يمكنها القضاء على حماس برفح دون اجتياحها