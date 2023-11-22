الأمم المتحدة تعلن وصول 171 مليون دولار استجابة لندائها بشأن غزة

الوكيل الاخباري - أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 171 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.



وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 14 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار، مضيفا أن هناك مبلغا إضافيا بقيمة 250 مليون دولار تعهدت به الدول الأعضاء، ما يرفع مستوى تمويل إلى 32 بالمئة.

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