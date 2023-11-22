الأربعاء 22-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

الجهاد الإسلامي تضع شرطاً لتحرير الأسرى الإسرائيليين غير المدنيين

أول تعليق أردني على الهدنة في غزة

وزارة العدل الاسرائيلية تنشر قائمة باسماء 300 اسير فلسطيني ستطلق سراحهم

إعلام عبري: يحيى السنوار خدعنا ويسير بخطته كما يريد

الاحتلال يقتحم مدينة طوباس

رئيس الوزراء : هذا سبب اتجاه الآليات العسكرية الأردنية الى الاغوار

7500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 220 قاصراً و74 سيدة

الامن العام يضبط 4 مركبات ويسلمها الى الجهات المختصة

قفزة على اسعار الذهب بالاردن اليوم .. هكذا بلغ سعر غرام 21 !

عاجل

وزارة العدل الاسرائيلية تنشر قائمة باسماء 300 اسير فلسطيني ستطلق سراحهم

الأربعاء، 22-11-2023 08:06 ص

الأمم المتحدة تعلن وصول 171 مليون دولار استجابة لندائها بشأن غزة

UN-Flag-Image-1_edited


الوكيل الاخباري - أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 171 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 14 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار، مضيفا أن هناك مبلغا إضافيا بقيمة 250 مليون دولار تعهدت به الدول الأعضاء، ما يرفع مستوى تمويل إلى 32 بالمئة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
16568746880

ترحيب مصري بنجاح الوساطة في اتفاق الهدنة بغزة

634891924863390000

الصين ترحب باتفاق الهدنة المؤقتة في غزة

تنزيل (2)

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

010

الجهاد الإسلامي تضع شرطاً لتحرير الأسرى الإسرائيليين غير المدنيين

سجن-النقب-730x438 (1)

وزارة العدل الاسرائيلية تنشر قائمة باسماء 300 اسير فلسطيني ستطلق سراحهم

main_image655db5b126c55

إعلام عبري: يحيى السنوار خدعنا ويسير بخطته كما يريد

أخبار متعلقة
1

سفراء يقفون دقيقة صمت في الأمم المتحدة حدادا على ضحايا غزة

654b92714c59b70f63384cbc

خبير أممي: التدمير الشامل للمنازل في غزة يرقى إلى جريمة حرب

4444444

الأونروا: الفلسطيني في غزة يعيش على قطعتي خبز يوميا

1699015130102

الأمم المتحدة تقدر الاحتياجات الإنسانية لغزة والضفة الغربية بنحو 1.2 مليار دولار

1698494869710

مفوض الأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

389498

الأمم المتحدة: لا مكان آمناً في غزة