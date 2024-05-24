الأمم المتحدة: كميات الوقود في غزة غير كافية

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أمس الخميس، إن نحو مليون لتر من الوقود دخل إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان على رفح في السادس من أيار الجاري.

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وأضاف، أن "هذا يعني أننا، في المتوسط، نحصل على 29 بالمئة فقط من مخصصات الوقود التي كنا سنحصل عليها بموجب الترتيبات المعمول بها قبل السادس من أيار "مما يزيد من عرقلة عمل المخابز والمستشفيات وآبار المياه وغيرها من البنية التحتية الحيوية".



من جانبها، أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن العديد من المستشفيات تفتقر إلى الوقود والأدوية بسبب استمرار إغلاق معبر رفح.