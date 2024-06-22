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السبت، 22-06-2024 07:42 ص

الأمم المتحدة: نعمل من أجل استعادة الخدمات الرئيسية في المنشآت الصحية شمال غزة

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الوكيل الاخباري - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية،  الجمعة، إن العاملين في مجال الإغاثة يعملون بلا هوادة لاستعادة الخدمات الرئيسية في المنشآت الصحية شمال غزة.

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وأضاف المكتب في بيان صحفي، أن النظام الصحي يكافح للتعامل مع الاحتياجات الهائلة في ظل عدم وجود أي مستشفيات ميدانية بالمنطقة.


وأشار المكتب إلى أنه في وسط وجنوب غزة، حيث تكتظ غالبية سكان القطاع في الوقت الراهن في ظروف مزرية، لا تعمل سوى 7 مستشفيات- وجميعها بشكل جزئي- بما في ذلك 3 في دير البلح و4 في خان يونس مع عدم وجود أي مستشفيات عاملة في رفح، بالإضافة إلى 8 مستشفيات ميدانية.


ويحذر عمال الإغاثة من أن حجم الإمدادات الطبية التي تدخل غزة، لا يزال غير كاف.


 




 

 


 

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