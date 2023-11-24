الأمم المتحدة: 100 شاحنة مساعدات غذائية جاهزة لدخول غزة مع بدء الهدنة

الوكيل الاخباري - قال برنامج الأغذية العالمي، إن أكثر من 100 شاحنة تحمل نحو 1300 طن من الإمدادات الغذائية جاهزة لدخول غزة بمجرد دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ.

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وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة اعتبارا من الساعة 07:00 اليوم الجمعة بتوقيت فلسطين، ولمدة 4 أيام بموجب الاتفاق بين إسرائيل وحماس والذي أعلنته قطر.



وفي نحو الساعة الرابعة مساء الجمعة، ستطلق حماس سراح 13 محتجزا، يليها إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.



وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط، عبير عطيفة، إن الهدنة المؤقتة تعتبر "خطوة إلى الأمام"، إلا أن وقف إطلاق النار الكامل هو وحده الذي سيسمح بتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة بشكل صحيح.



وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها استقبلت، الخميس، 80 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح.



وأضافت الجمعية، أن الشاحنات حملت مواد غذائية ومياه ومعدات طبية وأدوية ومعدات إغاثة عامة إلى غزة.

