الخميس 25-02-2021
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الخميس، 25-02-2021 03:54 م

في ظل انتشار وباء كورونا

الأوقاف الفلسطينية : خطبة وصلاة الجمعة ستقام في الساحات

الأوقاف الفلسطينية
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ، أن الوزارة قررت إقامة خطبة وصلاة الجمعة في الساحات العامة.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن هذا القرار جاء بناء على توصيات وتنسيق مع الجهات الطبية المختصة في ظل انتشار وباء كورونا، مشيرة إلى أنه تم تجهيز كافة الترتيبات من خلال مديريات الأوقاف -كل في محافظته- وتم الاتفاق على الأماكن والساحات التي سيتم الصلاة فيها.


وأضافت، أن الخطة الموضوعة بالتنسيق مع الجهات المختصة تؤكد ضرورة الأخذ بشروط السلامة والوقاية، من خلال إحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلٍ، وارتداء الكمامات، والتباعد في الجلوس والصلاة، وعدم السلام والتقبيل.

 

المصدر : وفا 

 

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