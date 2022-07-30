السبت 30-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مراكز فحص كورونا في الأردن - أسماء

مندوبا عن الملك.. العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة العميد المتقاعد محمد علي الحوراني

بعد اتفاق بينهما .. إدارة جرش تلغي تقديم الرقاد لحفلات المهرجان

تفاصيل جديدة عن جريمة أم قتلت طفليها خنقا في عمّان

ايعاز من وزير الاشغال بشأن طريق يرقا

جرش الـ36 يواصل فعالياته على الشمالي وشارع الاعمدة

وزير اسبق يُعلّق على قرار رفع أسعار الفائدة في المملكة للمرة الرابعة

الأولى بالتوجيهي في فلسطين تكشف سر تفوقها بمعدل 99.7%

انطلاق أولى قوافل المعتمرين الأردنيين خلال أيام

السير: ضبط حافلة نقل تحمل 18 راكباً زيادة عن الحد المقرر

السبت، 30-07-2022 04:01 م

الأولى بالتوجيهي في فلسطين تكشف سر تفوقها بمعدل 99.7%

ثث


الوكيل الاخباري - كشفت مروة محمد عبد الحميد عيسى، الحاصلة على مركز الأولى على فلسطين مكرر في الفرع العلمي 99.7% من محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، عن أن الثقة بالله والنفس والاجتهاد وتحديد الأهداف وتنظيم الوقت هو سر النجاح.اضافة اعلان


وأكدت عيسى التي غمرتها السعادة هي وأسرتها، أنها كانت تتوقع تفوقها لكنها لم تتوقع أن تكون من أوائل الوطن.

وأشارت إلى أنها "عاشت حالة توتر وضغط نفسي كبيرين لكنها تغلبت عليهما، كي تحصد المستوى المتقدم".

ووجهت الطالبة مروة عيسى رسالة لطلبة الثانوية العامة، قالت فيها: "إلى الطلبة المتفوقين هذه هي بداية البداية لمرحلة مهمة في حياتكم، أمامكم طريق طويل؛ أما غير المتوفقين فالفرصة أمامكم لتحسين المعدل وهذه ليست النهاية".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، صباح السبت، نتائج الثانوية العامة – توجيهي فلسطين 2022، مؤكدة أن نسبة النجاح بلغت هذا العام 68.12 موزعة على الفروع كافة. ( صفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
15e8dea3b14a86-epihnojglqkfm-1601192766-jpeg-1601192766.wm

وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته بأداة حادة في جنين

VxqL1

الاحتلال يصيب فلسطينيين بالاختناق غرب جنين

جانب من التشييع.jpg_9d1d0b05-7465-4fc8-b549-c2a5428edfd5

تشييع جثمان الشهيد الفتى أمجد أبو عليا في رام الله

اسعاف

إصابة سيدة بعيار ناري باحتفالات التوجيهي في الخليل

ر

أسماء العشرة الأوائل في التوجيهي 2022 فلسطين

خريج

رابط نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين

أخبار متعلقة
مركب

الاحتلال يحرق مركب صيد في بحر غزة

resize

فلسطين: مصرع طفل في حادث دهس شمال غزة

صورة أرشيفية لجنود يحتجزون شابين.jpg_61883b3d-0e33-4447-a263-9087531bd0cb

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

czo3NToiaHR0cHM6Ly9zYW1hbmV3cy5wcy9hci91cGxvYWRzLy9pbWFnZXMvOTNhODRmZmFlMjRhMTg2NDQzMmY5MmQyMThmYjEzOWQuanBnIjs=

بحرية الاحتلال تعتدي على الصيادين شمال قطاع غزة

Z3ZOk

الهباش يحذر من مخططات الاحتلال لانتهاك مصلى باب الرحمة في الأقصى غدا

download (2)

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شرق غزة