الأولى بالتوجيهي في فلسطين تكشف سر تفوقها بمعدل 99.7%

الوكيل الاخباري -
كشفت مروة محمد عبد الحميد عيسى، الحاصلة على مركز الأولى على فلسطين مكرر في الفرع العلمي 99.7% من محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، عن أن الثقة بالله والنفس والاجتهاد وتحديد الأهداف وتنظيم الوقت هو سر النجاح.اضافة اعلان
وأكدت عيسى التي غمرتها السعادة هي وأسرتها، أنها كانت تتوقع تفوقها لكنها لم تتوقع أن تكون من أوائل الوطن.
وأشارت إلى أنها "عاشت حالة توتر وضغط نفسي كبيرين لكنها تغلبت عليهما، كي تحصد المستوى المتقدم".
ووجهت الطالبة مروة عيسى رسالة لطلبة الثانوية العامة، قالت فيها: "إلى الطلبة المتفوقين هذه هي بداية البداية لمرحلة مهمة في حياتكم، أمامكم طريق طويل؛ أما غير المتوفقين فالفرصة أمامكم لتحسين المعدل وهذه ليست النهاية".
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، صباح السبت، نتائج الثانوية العامة – توجيهي فلسطين 2022، مؤكدة أن نسبة النجاح بلغت هذا العام 68.12 موزعة على الفروع كافة. ( صفا
)