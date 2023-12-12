الأونروا: أكبر نزوح للفلسطينيين منذ عام 1948 في غزة

الوكيل الاخباري - قالت مديرة الإعلام والتواصل في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئئن الفلسطينين (الأونرا)، جوليت توما، الثلاثاء، إن الوكالة رصدت أكبر نزوح للفلسطيين منذ عام 1948، نتيجة الحرب في غزة واستمرار توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية.
وأضافت توما خلال اتصال هاتفي مع برنامج "مروحين مع نسرين" الذي يذاع عبر أثير راديو "هلا"، أننا على شفا حصول نكبة ثانية للشعب الفلسطيني، مبينة أن النزوح القسري طال أكثر من 80% من الشعب في غزة .
وأوضحت أن عدد النازحين في القطاع بلغ مليونا و900 ألف شخص من أصل 2.1 مليون، مما يعني أن كل شخص في غزة اضطر للنزوح أو استقبال نازح.
ولفتت إلى أن الملاجئ التي فتحتها الوكالة في غزة مكتظة جدا، ولا تستطيع استيعاب أعداد أخرى من الناس، مشيرة إلى أن هناك أكثر مليون و300 ألف بمآوي الأونرا، التي هي في الأساس مدارس.