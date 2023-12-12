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حماس: الاحتلال لن يفلح في تحرير أسراه ولن يحقق نتنياهو هدفاً له في غزة

الثلاثاء، 12-12-2023 07:06 م

الأونروا: أكبر نزوح للفلسطينيين منذ عام 1948 في غزة

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الوكيل الاخباري - قالت مديرة الإعلام والتواصل في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئئن الفلسطينين (الأونرا)، جوليت توما، الثلاثاء، إن ‏الوكالة رصدت أكبر نزوح للفلسطيين منذ عام 1948، نتيجة الحرب في غزة واستمرار توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية.‏

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وأضافت توما خلال اتصال هاتفي مع برنامج "مروحين مع نسرين" الذي يذاع عبر أثير راديو "هلا"، أننا على شفا حصول نكبة ‏ثانية للشعب الفلسطيني، مبينة أن النزوح ‏القسري طال أكثر من 80% من الشعب في غزة .‏


وأوضحت أن عدد النازحين ‏في القطاع بلغ مليونا و900 ألف شخص من أصل 2.1 مليون، مما يعني أن كل شخص في غزة ‏اضطر للنزوح أو استقبال نازح.‏


ولفتت إلى أن الملاجئ التي فتحتها الوكالة في غزة مكتظة جدا، ولا تستطيع استيعاب أعداد أخرى من الناس، مشيرة إلى أن ‏هناك أكثر مليون و300 ألف بمآوي الأونرا، التي هي في الأساس مدارس.‏


 




 

 


 

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