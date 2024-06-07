الأونروا: القوافل الإنسانية لغزة هوجمت أو نهبت أو منع وصولها من قبل مستوطنين

الوكيل الإخباري - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، إن "القوافل الإنسانية المخصصة لسكان قطاع غزة هوجمت أو نهبت أو منع وصولها دون محاسبة أحد".

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وأضاف مفوض الأونروا فيليب لازاريني، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "حرب التضليل لا تزال مشتعلة ضد الوكالة، وهذا يعرض للخطر حياة زملائي في غزة وأماكن أخرى".



وأردف المسؤول الأممي، أن موظفي الأمم المتحدة قتلوا في غزة بمستويات "غير مسبوقة".



وشدد لازاريني على أن "الوقت قد حان لإجراء تحقيقات مستقلة ومساءلة".



واختتم بالقول: "حان الوقت لدعم الصحفيين الفلسطينيين الأبطال من خلال السماح لزملائهم الدوليين بالدخول إلى غزة حتى تستمر التقارير الإعلامية المستقلة والواقعية والشجاعة".



وفي 27 أيار الماضي، كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن المستوطنين المتطرفين كثفوا هجماتهم على شاحنات المساعدات التي تمر عبر الضفة الغربية متجهة إلى قطاع غزة.



واستخدم المستوطنون شبكة من مجموعات واتساب لتتبع الشاحنات وتنسيق الهجمات عليها، ما منع وصول الغذاء لغزة، فيما تحذر المنظمات الإنسانية من أن القطاع يغرق بشكل أعمق في المجاعة.