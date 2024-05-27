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الإثنين، 27-05-2024 02:06 م

الأونروا: الهجمات على رفح مروعة

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الوكيل الاخباري - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن الهجمات الإسرائيلية على عائلات تسعى إلى ملاذ آمن في رفح جنوب قطاع غزة، مروعة.

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واعتبرت "الأونروا" في منشور على منصة "إكس"، أن الصور المروعة من المجزرة الإسرائيلية في رفح، هي دليل على أن غزة "جحيم على الأرض".


وأكدت الوكالة أن "غزة جحيم على الأرض، وصور الليلة الماضية هي دليل آخر على ذلك، فلا يوجد مكان آمن، ولا أحد في أمان" في غزة.

 

يُذكر أن 40 فلسطينيا استُشهدوا وأصيب العشرات، الليلة الماضية، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفها مخيما للنازحين شمال غرب رفح.


ويقع المخيم ضمن مناطق حددتها قوات الاحتلال مسبقا على أنها آمنة، ودعت النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها.


 




 

 


 

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