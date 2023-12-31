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الأونروا: قطاع غزة يعاني من "جوع كارثي"

الأحد، 31-12-2023 09:48 ص

الأونروا: قطاع غزة يعاني من "جوع كارثي"

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الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن "قطاع غزة يعاني من جوع كارثي" ، وإن 40 بالمئة من السكان معرضون لخطر المجاعة، وفق مدير شؤون أونروا، توماس وايت.

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وأرفق المسؤول الأممي، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس" الليلة الماضية، مقطعا مصورا يظهر توافد مئات الفلسطينيين على قافلة المساعدات التابعة للأونروا في مدينة غزة، خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن "قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، وأن 40 بالمئة من السكان معرضون لخطر المجاعة".


واختتم وايت، حديثه بالقول إن "هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة، التي تتطلب وصولا آمنا ومستداما للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمالي غزة".


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 21650 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.


 




 

 


 

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