الثلاثاء 14-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 14-05-2024 07:41 ص

الأونروا : 150 ألف امرأة حامل في غزة يواجهن مخاطر صحية رهيبة

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الوكيل الاخباري - حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الاثنين، من أن أكثر من 150 ألف امرأة حامل في قطاع غزة يواجهن ظروفا ومخاطر صحية "رهيبة"، خاصة مع حركة النزوح المعاكسة من رفح جنوبا بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

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وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قالت "الأونروا"، في منشور على منصة (إكس) ،إنه "لا ينبغي لأي طفل في العالم أن يعاني هكذا"، مضيفة "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".


واعتبرت أن مستوى جديدا من اليأس يكشف أمام أعين العالم مع نزوح الفلسطينيين من جديد من رفح الفلسطينية نحو خان يونس حيث لا مياه ولا بنى تحتية.


واستنكرت "الأونروا" الوضع الإنساني المتردي ، ووصفته بأنه "مستوى جديد من اليأس، يتكشف تحت أنظار العالم".


 




 

 


 

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