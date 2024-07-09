الأونروا: 300 ألف من طلابنا بغزة ظلوا خارج المدارس 9 أشهر

الوكيل الاخباري - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن نحو 300 ألف من طلابها في قطاع غزة ظلوا خارج المدارس على مدى 9 أشهر.

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وقالت "الأونروا"، في منشور عبر موقعها الإلكتروني الرسمي في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إنها "تعتبر التعليم أمرا أساسيا، ومع وجود أكثر من 700 مدرسة في أنحاء المنطقة، فإن الوكالة تصل إلى مئات الآلاف من الطلاب".



وأكدت المنظمة الأممية، أن نحو 300 ألف من طلاب غزة ما زالوا خارج المدارس منذ 9 أشهر، مشددة على أن فرقها تواصل تقديم "الدعم النفسي والاجتماعي لأطفال غزة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,193 فلسطينيا، جُلهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,903 آخرين، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

