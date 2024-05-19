الأحد 19-05-2024
الوكيل الاخباري
 

مباحثات موسعة بين الصفدي ولازاريني بشأن جهود توفير الدعم اللازم لأونروا

الصحة: أعداد مراجعي أقسام الطوارئ بسبب الأمراض التحسسية غير مقلقة

صفارات الإنذار تدوي في 15 بلدة بشمال إسرائيل

القبض على أب وثلاثة من أبنائه امتهنوا الاتجار وترويج المخدرات في عمان

النيجر ومالي وبوركينا فاسو تتّجه لاتحاد كونفدرالي

الاحتلال يطلق النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذ محاولة طعن في القدس

الاحتلال يمنع دخول 3 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الخميس

الصناعة والتجارة: ارتفاع أسعار الليمون بسبب الفترة الانتقالية لإنتاجه

الأحد، 19-05-2024 09:24 ص

الأونروا: 800 ألف شخص أجبروا على الخروج من رفح

111


الوكيل الإخباري- أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) السبت أن 800 ألف شخص "أجبروا على الخروج " من رفح في أقصى جنوبي قطاع غزة منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدينة هذا الشهر.

اضافة اعلان


وقال فيليب لازاريني عبر منصة إكس إن "ما يقرب من نصف سكان رفح أو 800 ألف شخص موجودون على الطريق، بعد أن أجبروا على الفرار منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية العملية العسكرية في المنطقة في 6 مايو/أيار الجاري".


وأكد لازاريني أن الناس يفرون إلى مناطق تفتقر إلى إمدادات المياه والصرف الصحي.


وأضاف المفوض العام للأونروا أن بلدة المواصي الساحلية، التي تبلغ مساحتها 14 كيلومترا مربعا، وكذلك مدينة دير البلح بوسط القطاع، "مكتظتان" بالنازحين.
وتقول إسرائيل إن الهجوم البري على رفح حاسم ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، معتبرة أن المدينة هي آخر معقل للحركة.


وهزت اشتباكات عنيفة وعمليات قصف مدينة رفح أمس السبت، وقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية إن غارات جوية وقذائف مدفعية استهدفت الأجزاء الشرقية من المدينة في وقت كانت فيه الطائرات الحربية تحلق فوقها.


وقالت مصادر فلسطينية في رفح إن القوات الإسرائيلية تعمل في حي السلام والجنينة بالمدينة وعلى طريق فيلادلفيا على طول الحدود المصرية.


وقال مصدر أمني إن "القوات تتقدم وتتراجع في هذه المناطق".


وتؤكد منظمات الإغاثة أن التوغل الإسرائيلي في رفح، الذي بدأ رغم المعارضة الدولية الواسعة وبينما كان الوسطاء يأملون في تحقيق انفراجة في محادثات الهدنة المتوقفة، قد أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة.


وفي الشمال أيضا، أصدر جيش الاحتلال مساء أمس السبت أمر إخلاء جديدًا لأحياء في شمال غزة، قائلا إنها شهدت إطلاق صواريخ على إسرائيل.


وقال الجيش في أمر الإخلاء: "إلى الموجودين في أحياء الكرامة، مشروع عامر، العطاطرة والسلاطين.. عليكم الإخلاء فورا إلى المآوي بغرب مدينة غزة".


وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بانتظام من خطر المجاعة في قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.2 مليون نسمة، نزح 70% منهم منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-05-19 at 11.57.55 AM.jpeg-203c9632-b842-4942-a016-011f0f502dfa

الاحتلال يطلق النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذ محاولة طعن في القدس

428027

الاحتلال يمنع دخول 3 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة

2017_9_13_16_36_1_426

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

1701156185896

شهداء وأحياء تحت الأنقاض وتدمير أكثر من 300 منزل .. الاحتلال يرتكب مجزرة في جباليا

مستوطنون يقتحمون الأقصى وفا.jpg-05e0da0a-aa4c-4633-a25a-ab8814f93f70

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

معبر رفح.jpg-c36f2b76-7312-4286-8415-7ad4b7f81439

لليوم الـ13 على التوالي.. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

أخبار متعلقة
تهج

منظمة دولية: 75% من سكان غزة نزحوا من منازلهم منذ بدء العدوان

AFP__20240317__34LK88K__v1__HighRes__PalestinianIsraelConflict.jpg-14f04c32-cf1b-4dc9-8128-c86b5346563f

600 ألف طفل في رفح .. ولا مكان آمن

٢-1714050173

الأونروا : نحو 150 ألف شخص غادروا رفح

4_news_1715324525

الأونروا: نحو 110 آلاف شخص فروا من رفح

GM4eQZoXMAAG9Yc

أونروا: 80 ألف شخص نزحوا من رفح منذ تكثيف العملية الإسرائيلية

مدارس-الأونوروا-في-غزة

أونروا: لن نشارك بالإجلاء القسري لسكان رفح