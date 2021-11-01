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الإثنين، 01-11-2021 02:14 م

الإحتلال يخطر بالإستيلاء على 5 دونمات في حي الشيخ جراح بالقدس

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الوكيل الإخباري-أخطرت سلطات الإحتلال الإسرائيلي بالإستيلاء على قطعة أرض ممتدة على مساحة 4700 متر مربع في حي الشيخ جراح لصالح بلدية الاحتلال في القدس، وذلك من أجل إقامة حديقة عامة.

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وقال الناشط بالشيخ جراح صالح ذياب لـ"وفا"، إن محكمة الاحتلال العليا أصدرت أمس قرارا يقضي بالإستيلاء على قطعة أرض تعود لأربع عائلات وهي، عبيدات، وعودة، وجار الله، ومنصور، بهدف تحويلها إلى حديقة عامة تابعة لبلدية الإحتلال الإسرائيلي.


وأضاف، أن بلدية الاحتلال حاولت عام 2016 الاستيلاء على هذه الأرض، ولكن محاولاتها باءت بالفشل.


من جانبه، قال كمال عبيدات، وهو أحد المالكين المتضررين، في اتصال هاتفي مع "وفا"، إن قرار محكمة الاحتلال جاء للإستيلاء على الأرض المجاورة لأحد الفنادق، بهدف رفع نسبة البناء فيه من 18 ألف إلى 36 ألف متر مربع لصالح بلدية الاحتلال.


وأشار عبيدات إلى أن هذه القضية تنظر فيها محاكم الاحتلال منذ أكثر من 20 عاما، موضحا أن مساحة الأرض كانت تستخدم كموقف للباصات والمركبات، وذلك تمهيداً لتنفيذ مشروع ضخم لصالح المقدسيين في هذه المنطقة المستهدفة من قبل الاستيطان والمستوطنين.

 

وفا

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