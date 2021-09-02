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الخميس، 02-09-2021 02:40 م

الإحتلال يداهم منزلين في بيت لحم

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الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، مدينة بيت لحم، وداهمت منزلين وعبثت بمحتوياتهما.

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وأفادت مصادر امنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "شارع الصف" وسط بيت لحم وداهمت منزلين وعبثت بمحتوياتهما، يعودان للفلسطينيين حسن شوكة، وبد السلام الهريمي، وانسحبت دون ان تعتقل احدا من السكان.


يشار الى ان قوات الاحتلال ولليوم الثالث على التوالي تقتحم منطقة شارع الصف.

 

المصدر : وفا 

 

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