الإضراب يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح شهداء جنين

الوكيل الإخباري - عم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، محافظات الضفة بما فيها القدس، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الحصيلة النهائية للعدوان على جنين حتى اللحظة هو 9 شهداء، بينهم سيدة مسنة، و16 إصابة، بينها 4 بحالة خطيرة.

ودعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إلى الإضراب الشامل، والتصعيد في كل بقعة ونقاط التماس، مع الاحتلال، والنفير العام لردع الاحتلال عن الاستمرار بالاستفراد في جنين ومخيمها.



وأضافت: "آن أوان الشد، فلينتفض شعبنا في كل مكان، وليتحمل الجميع مسؤوليته في ردع العدوان، ولتكن شوارعنا ساحات مواجهة مع المعتدين والمستوطنين".



وأعلنت حركة فتح في جنين الحداد والإضراب الشامل في المحافظة، تنديدا واستنكارا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.



وفي القدس، دعت حركة "فتح" إلى الحداد العام، والغضب والنفير الشعبي، في جميع أنحاء محافظة القدس، إسنادا لمخيم جنين.



وفي محافظة رام الله والبيرة، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية الإضراب الشامل، والتوجه نحو نقاط التماس، نصرة لجنين ومخيمها.



وفي طولكرم، دعت "فتح" إلى الإضراب الشامل، حدادا على أرواح شهداء جنين ومخيمها، واستنكارا للمجزرة الاحتلالية فيها.



وفي بيت لحم، دعت لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة للإضراب الشامل، والخروج بمسيرات إلى نقاط التماس، تنديدا بالمجزرة.



وقال أمين سر حركة فتح إقليم بيت لحم محمد المصري، إن الإضراب يشمل كافة مناحي الحياة في المحافظة باستثناء القطاع الصحي والمخابز، استنكارا وتنديدا بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم الصمود "جنين"، إضافة إلى دعوة للخروج في مسيرات غضب.



وفي قلقيلية، أعلنت حركة "فتح" الإضراب الشامل والحداد العام في المحافظة، تنديدا بجرائم الاحتلال بحق مخيم جنين.



وقالت الحركة في بيان لها: "إن ما يحدث بجنين هو مجزرة حقيقية ليس فقط بحق أهالي جنين، بل بحق الشعب الفلسطيني كاملا، فألمهم هو ألمنا، وكل ما يتعرضون له ما هو إلا محاولة لكسر عزيمة شعبنا والنيل من إرادته".



وفي طوباس، أعلنت حركة "فتح" الإضراب الشامل في مناحي الحياة كافة حدادا على أرواح شهداء مخيم جنين.



وقال أمين سر الحركة في المحافظة محمود صوافطة: "إن الإضراب هو تأكيد على وحدة الدم الفلسطيني، فالألم الذي يصيب جنين، تحمله باقي محافظات الضفة الغربية"، مؤكدا أن الاحتلال لن ينال من عزيمة شعبنا، وأصبح يستهدف روح الفلسطيني والمواطنين العزل بشكل مباشر.



وفي نابلس، أعلن المحافظ إبراهيم رمضان الإضراب الشامل في كافة أنحاء المحافظة، حدادا على أرواح شهداء جنين.



وقال: "إن ألم جنين هو ألمنا وامتداد لحزننا، وما يحدث الآن في جنين، وما حدث قبلها في نابلس، وكل ما يتعرض له أبناء شعبنا، في كل بقعة من هذا الوطن إنما هو مخطط لمحاولة كسر عزيمة شعبنا من قبل الاحتلال ومستوطنيه".

وفا