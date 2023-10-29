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عناصر القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال قرب معبر إيريز

الأحد، 29-10-2023 04:13 م

الإعلام العبري يُعلّق على ظهور حسن نصرالله بفيديو مدته 10 ثوانٍ

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الوكيل الإخباري - علّق الإعلام العبري على مقطع فيديو قصير يظهر فيه الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصرالله.اضافة اعلان


ونشر أعلام حزب الله مقطع مصور قصير يظهر فيه نصر الله وهو يمر من أمام علم الحزب، ويدخل الى مكان ما، في إشارة قد تفهم على أنها رسالة للدخول في المواجهة.

وعلقت وكالتا "عكا" و "يسرائيل هيوم" العبريتان بأن ظهور نصرالله في مقطع الفيديو القصير، ربما إشارة لما هو قادم.

وحسب محللين سياسيين فان الاحتلال وأمريكا ومعها دول عديدة تترقب خطابا من نصر الله لمعرفة ما سيقرُّ عليه رأيه، ولإدراكهم أن صمته ينطوي على فصاحة بليغة تزرع الحيرة، والقلق، في نفوس الخصوم ، ولعلها تشكل جزءا من الحرب النفسية التي يشنها ضدهم.

يذكر أنه وللمرة الاولى منذ بدء معركة طوفان الأقصى، أعلن حزب الله يوم 25 من تشرين الاول الجاري، عبر صورة جمعت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والأمين العام لحركة الجهاد زياد نخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، عن اجتماع بين الأطراف الثالثة.

 




 

 


 

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