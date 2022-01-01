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السبت، 01-01-2022 10:05 م

الإعلام العبري يكشف عن رد الاحتلال "الليلة" على إطلاق صاروخين من غزة

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الوكيل الاخباري - ذكرت تقارير إعلامية عبرية، مساء السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيرد على عملية إطلاق صاروخين صباح السبت من قطاع غزة باتجاه سواحل “غوش دان” أو ما تسمى بـ “تل أبيب الكبرى”.اضافة اعلان


ونقلت قناة ريشت كان العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي، أن ما جرى يعتبر حادثًا خطيرًا، ولذلك سيكون هناك ردًا، مشيرًا إلى تل أبيب لا يمكن أن تقبل بسياسة “البرق” (في إشارة منه لما يقال أن الصواريخ أطلقت بسبب الأحوال الجوية كما جرى في العامين الأخيرين).

ورجحت القناة، بحسب بعض التقديرات أن الجهاد الإسلامي هو من يقف خلف إطلاق الصواريخ رغم أن الحديث من غزة بأن حماس هي من أطلقتها، وفق القناة.


وقال وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال يوعاز هندل للقناة، إنه يجب الرد على إطلاق الصواريخ، ولابد من الحفاظ على قوة الردع أمام حماس.


فيما قال مراسل يديعوت أحرونوت في غلاف غزة، أنه أبلغ رؤساء المستوطنات بالغلاف أن الحدث لم ينتهي بعد، ما يشير إلى أنه سيكون هناك ردًا محسوبًا.


من ناحيته قال المراسل العسكري الإسرائيلي يوسي يهوشع، إن إسرائيل تعتزم الرد على إطلاق الصواريخ لكن المعضلة إلى أي مدى حتى لا تضر بجهود التوصل لاتفاق تهدئة ومن ناحية أخرى للحفاظ على الردع الذي حقق بعد عملية “حارس الأسوار” (العدوان الأخير على القطاع).


وأضاف “حتى لو تم إطلاق الصواريخ بسبب تجربة أو عطل كما تدعي حماس، فإن ذلك لا يعني أبدًا أن إطلاقها مجرد رسالة .. والمعضلة الإسرائيلية الآن تدور حول حدة الرد المنتظر”.


من جانبه، قال المراسل السياسي الإسرائيلي باراك رافيد، إن إسرائيل بعثت برسالة للوسطاء المصريين بأنها ستأخذ إطلاق الصواريخ من غزة على محمل الجد، خاصة أن هذا هو الحادث الثاني هذا الأسبوع.


وبين أن "إسرائيل" أوضحت لمصر أن الحادثة غير مقبولة لها حتى لو كانت المزاعم من حماس بأن إطلاق النار وقع عن طريق الخطأ. وفق قوله.

 

ونقلت قناة (العربية) عن مصادر، لم تسمها، أن جمهورية مصر العربية تجري اتصالات لمنع التصعيد في قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق صاروخين تجاه الاحتلال الاسرائيلي.


وأكدت القناة، أن القاهرة تجري اتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين؛ لمنع فشل التهدئة في قطاع غزة.

وفي السياق، أشارت القناة إلى أن القاهرة طالبت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة التهدئة وضبط النفس.

 

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال إنه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، سقطا قبالة سواحل "غوش دان"، فيما لم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض.

يأتي ذلك بعدما أكدت مصادر إسرائيلية، سماع دوي انفجارات في مدينة يافا، فيما أشارت قناة (كان) إلى انفجار صاروخ في ميناء يافا.

وقال مكتب شرطة تل أبيب: إن الشرطة الإسرائيلية تلقت أنباءً عن انفجار في داخل البحر قبالة سواحل تل أبيب، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، وما زالت القضية قيد الفحص.

صحيفة القدس

 




 

 


 

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