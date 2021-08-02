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الإثنين، 02-08-2021 11:46 ص

الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين غدا

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الوكيل الإخباري- قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم في فلسطين محمد عواد، إن نتائج الثانوية العامة ستعلن يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة صباحا، عقب مؤتمر صحفي قصير تعقده الوزارة.

وأضاف، أن النتائج ستعلن من خلال الموقع www.psge.ps، حيث سيتمكن الطالب من معرفة نتيجته وعلاماته في كافة المباحث من خلال إدراج رقم جلوسه بالموقع المذكور، كما يمكنه الحصول على شهادته من مدرسته في اليوم التالي من النتائج.

ولفت عواد إلى أن الطالب سيتمكن من معرفة النتيجة خلال مدة أقصاها ثلاث ثواني من وقت إدخال رقم الجلوس، منوهاً إلى أن الموقع يتمتع بمواصفات عالية ومضمونة.

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المصدر: وفا

 




 

 


 

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