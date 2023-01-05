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الخميس، 05-01-2023 12:15 م

الإفراج عن أسير فلسطيني بعد 40 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي

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الوكيل الاخباري - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن "عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)" الأسير كريم يونس (66 عاما)، بعد 4 عقود من الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وتعمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الإفراج عن يونس فجرا وتركه وحيدا قرب تل أبيب، دون إبلاغ عائلته في محاولة لتنغيص فرحتهم وتخريب استقباله.


وفور وصوله إلى مسقط رأسه، زار يونس منزل والدة رفقيه بالأسر ماهر يونس، ومن ثم توجه لزيارة قبري والديه اللذين توفيا وهو بالأسر.


وولد ماهر يونس في 6 من كانون الثاني/ يناير 1958، وهو من قرية عارة في أراضي العام 1948، ومن عائلة مكونة من 5 أخوات، وأخ، واعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في 18 كانون الثاني/ يناير 1983، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، حيث جرى تحديده لاحقا 40 عاما.

 

وفا


 




 

 


 

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