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السبت، 15-06-2024 10:47 م

الإمارات تسير طائرتها الإغاثية الـ 238 بحمولة 90 طنا لدعم سكان غزة

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الوكيل الإخباري - سيرت دولة الإمارات، طائرة مساعدات جديدة إلى مدينة العريش المصرية تحمل على متنها 90 طنا من المواد الإغاثية والغذائية، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك استمراراً للجهود الإماراتية الرامية لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع نتيجة للأزمة الإنسانية المتفاقمة.

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وتشتمل المساعدات، التي تحملها الطائرة في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، على 450 خيمة، وطرود غذائية وتمور، ليصل عدد الرحلات التي نفذتها العملية من دولة الإمارات إلى مدينة العريش المصرية إلى 238 رحلة منذ إطلاق "الفارس الشهم 3".


وكانت دولة الإمارات قد أطلقت مبادرة "الفارس الشهم 3" في الخامس من نوفمبر الماضي بقيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات، بهدف تقديم الدعم الإغاثي العاجل للشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.


وتضمنت الجهود الإماراتية، نقل المساعدات الإغاثية إلى القطاع من خلال 395 طائرة منها 103 طائرات شاركت في عملية إسقاط المساعدات جواً "طيور الخير"، وعدد 6 من سفن الشحن إلى العريش المصرية وشمال غزة من دولة الإمارات وقبرص، وتحريك 1243 شاحنة حملت مساعدات متنوعة؛ ليبلغ مجموع المساعدات المقدمة 33,000 طن من المساعدات الغذائية، والصحية، ومواد الإيواء.


ويجسد النهج الإنساني لدولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني، مواقفها الراسخة على مدار العقود الماضية بمد يد العون لهم في مختلف الظروف، ومواصلة هذا النهج في تقديم المبادرات الإنسانية لغوثهم في الأزمة الحالية.

 



 




 

 


 

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