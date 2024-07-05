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الجمعة، 05-07-2024 06:08 م

الاتحاد الأوروبي: نشعر بقلق عميق من أوامر الإخلاء الإسرائيلية بغزة

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الوكيل الاخباري- أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، عن قلقه العميق إزاء أوامر الإخلاء الإسرائيلية من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، قائلا إنها "تخلق أزمة إنسانية ضمن الأزمة".

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وفي بيان مشترك نقلته وكالات أنباء، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش، إن التكتل الأوروبي "قلق" إزاء أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مدنيين من مدينة خانيونس، وتأثيرها على 250 ألف شخص.


وأضاف البيان، أن "عمليات الإخلاء القسري الإسرائيلية تخلق أزمة داخل أزمة قطاع غزة وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي".


وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية بمدينة خانيونس تهدد حياة المرضى والموظفين داخل المستشفى الأوروبي أحد المستشفيات القليلة العاملة جنوبي القطاع".

 




 

 


 

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