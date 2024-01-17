الاتحاد الأوروبي يدرج السنوار على قائمته للإرهاب وقيادي بحماس يراه تحيزا

الوكيل الاخباري - أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار بقائمة الإرهاب التابعة للاتحاد إلى جانب فرض عقوبات عليه. وفي حين رحبت الخارجية الإسرائيلية بالقرار وصفه قيادي بحماس بأنه انحياز للاحتلال وقرار مثير للسخرية.

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وقال مجلس الاتحاد الأوروبي -في بيان على موقعه الإلكتروني- "قرر المجلس إضافة فرد واحد إلى قائمة الاتحاد للإرهاب، وهو يحيى السنوار، الزعيم السياسي بحركة حماس"، ليصبح ثالث قيادي بالحركة مدرج على اللائحة ذاتها.



وذلك بعد إعلان الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إدراج اثنين من قادة الحركة على القائمة، هما محمد الضيف، رئيس أركان كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس ومروان عيسى، نائب الضيف.



وأوضح الاتحاد أن القرار جزء من رده على ما سماه "التهديد الذي شكّلته حماس وهجماتها التي يصفها بالإرهابية والعشوائية في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إطلاقها عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

