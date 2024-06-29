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السبت، 29-06-2024 07:08 م

الاتحاد الأوروبي يدين استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان

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الوكيل الإخباري - دان الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، العزم على إضفاء الشرعية على 5 مواقع استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أكد المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، بيتر ستانو، في بيان اليوم السبت، أن هذه الخطوة تعد محاولة متعمدة أخرى لتقويض جهود السلام.


وذكر المتحدث بموقف الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أنه لن يعترف بالتغييرات على حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك.


وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، على أساس حل الدولتين.


وأكد الاتحاد ضرورة وقف الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية، كما طالب إسرائيل بالإفراج عن عائدات الضرائب المحجوزة، وضمان استمرارية الخدمات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.

 




 

 


 

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