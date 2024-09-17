الثلاثاء 2024-09-17
12:24 م
محليات
أخبار محلية
اقتصاد محلي
الطقس
شؤون برلمانية
وظائف
بلدية اربد تغلق وتنذر وتخالف عشرات المنشآت خلال آب الماضي
"الشتوة الأولى" تعم وسط وشمال المملكة.. و"السير" تحذر
بلدية دير أبي سعيد تواصل تنفيذ عطاء فتح وتعبيد الطرق بنحو 375 ألف دينار
متابعات خاصة
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
رئيس الوزراء المكلف يشاور اليوم 3 أحزاب قبيل إعلان تشكيلته الحكومية
الأمن السيبراني: رصدنا 2455 محاولة اختراق في المملكة خلال العام الماضي
تشييع جثمان الشهيد الجازي ظهر اليوم الثلاثاء بحسينية معان
فلسطين
فلسطين
الأونروا تحذر من انتشار القوارض والحشرات بقطاع غزة
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في مخيم البريج
الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية
ملاعب
ملاعب
عاجل : الحسين إربد يلتقي أهلي دبي بدوري أبطال آسيا الأربعاء
مبابي يتوج بجائزة جديدة.. ويوجه رسالة إلى سان جيرمان رغم الخلاف
مانشستر سيتي يصارع إنتر.. وسان جيرمان يحلم بانطلاقة إيجابية
أخبار الشركات
أخبار الشركات
كابيتال بنك يتعاون مع شركة وصل للتوعية والتثقيف لدعم برنامج "شبّك وبادر"
البنك العربي أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن للعام 2024
كريم إكسبرس "Careem Express" خدمة التوصيل الوحيدة عند الطلب للشركات في الأردن
أعلن معنا
المزيد
ترند
فيديو منوع
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
محليات
أخبار محلية
اقتصاد محلي
الطقس
شؤون برلمانية
وظائف
متابعات خاصة
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
فلسطين
ملاعب
أخبار الشركات
أعلن معنا
ترند
فيديو منوع
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
☰
تواصل معنا.. لحظة بلحظة
أخبار محلية
اقتصاد محلي
الطقس
شؤون برلمانية
وظائف
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
فلسطين
ملاعب
أخبار الشركات
أعلن معنا
ترند
فيديو منوع
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
×
عاجل
الأردن يتسلم جثمان المواطن ماهر الجازي
الخارجية: جهود متواصلة للإفراج عن العودات والنعيمات المحتجزين لدى إسرائيل
تشييع جثمان الشهيد الجازي ظهر اليوم الثلاثاء بحسينية معان
×