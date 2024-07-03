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الأربعاء، 03-07-2024 09:19 ص

الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 24 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية

جيش اس


الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 24 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم 23 في معارك غزة.اضافة اعلان


وعلى صعيد القتال الدائر في غزة، قالت كتائب القسام إنها استهدفت قوة إسرائيلية من 14 جنديا تحصنت في منزل بحي الشجاعية بقذيفة "تي بي جي" (TBG) وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

كما استهدفت القسام ناقلة جند إسرائيلية من نوع نمر في الحي، وقالت إنها أوقعت قوة إسرائيلية راجلة بين قتيل وجريح، وأعلنت أنها أجهزت مع سرايا القدس "على جنديين صهيونيين من المسافة صفر في الحي".

من ناحيتها، أعلنت سرايا القدس إيقاع قوة إسرائيلية تحصنت في مبنى بحي الشجاعية بين قتيل وجريح.

 




 

 


 

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