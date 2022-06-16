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الخميس، 16-06-2022 02:30 م

الاحتلال الإسرائيلي سيطلب من بايدن تمويل نظام اعتراض الليزر

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الوكيل الإخباري - تخطط وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، إلى الطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، المساعدة في تمويل "نظام اعتراض الليزر"، وذلك أثناء الزيارة المرتقبة منتصف الشهر المقبل.

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ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مصادر في جيش الاحتلال، تأكيده أنه يجري التخطيط لعرض النظام أمام الرئيس الأمريكي خلال زيارته للطلب منه المساعدة في التمويل، بالإضافة إلى توسيع المنتديات المشتركة في مجال الدفاع.

وكان رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، قد طالب في وقت سابق، باستكمال تطوير نظام "الليزر" لاعتراض الصواريخ، والذي ينتجه مصنع "رافائيل" للصناعات العسكرية.


ووفقا لما نقلت وسائل الإعلام العبرية عن بينت، فإنه شدد خلال زيارته الى المصنع، على أن هذا النظام سيغير قواعد اللعبة.

وأشار بينت، إلى أن تكلفة اعتراض صاروخ من قطاع غزة أو لبنان عن طريق الليزر لن تتجاوز 2 دولار فقط، مبينا أن الصاروخ الذي يكلف حماس وحزب الله 20 ألف دولار سيتم اسقاطه مجانا تقريبا.


ويأتي "نظام الليزر" الذي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تطويره، عقب التكلفة الكبيرة التي تحتاجها "القبة الحديدية" التي يستخدمها حاليا في مواجهة صواريخ المقاومة، وعدم تحقيقها نجاح كبير.

 

رام الله الإخباري

 




 

 


 

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