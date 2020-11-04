الاحتلال الإسرائيلي يخطر بإخلاء عائلات في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، سكان تجمعات البرج، والميتة، والفارسية، في الأغوار الشمالية، بإخلائها بحجة التدريبات العسكرية.

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وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات في بيان صحفي: إن عدد العائلات التي تم إخطارها بالإخلاء في منطقتي البرج والميتة يبلغ 14 عائلة، اضافة الى إخطار مواطن من خربة الفارسية بإخلاء مسكنه، وإزالة ثلاث خيام، بحجة أن الدبابات ستمر من هذه المنطقة.



وفي السياق، أخطرت سلطات الاحتلال مواطنا فلسطينيا بإخلاء أرضه جنوب شرق مدينة بيت لحم، بحجة انها أراضي دولة.



