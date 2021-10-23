الاحتلال الإسرائيلي يصنف 6 منظمات فلسطينية حقوقية على أنها 'إرهابية'

الوكيل الإخباري- عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس الجمعة، عن قلقه إزاء تصنيف الاحتلال الإسرائيلي لـ 6 منظمات فلسطينية، تعمل في المجالين الحقوقي والإنساني، على أنها "منظمات إرهابية"، بينما قالت واشنطن إنها ستتواصل مع تل أبيب للحصول على مزيد من المعلومات بهذا الشأن.

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وقال المكتب الأممي -في بيان- إن قرارات التصنيف التي نشرها المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في تل أبيب، تدرج أسبابا شديدة الغموض وغير ذات صلة، بما فيها أنشطة سلمية ومشروعة.



وأضاف أن تشريعات مكافحة الإرهاب يجب ألا تستخدم لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني.



ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة للمنظمات أو موظفيها.



كما قالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية -في بيان مشترك يدين هذه الخطوة- إن هذا التصنيف يسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مكاتب هذه المنظمات، ومصادرة أصولها، واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر:الجزيرة